POL-DH: --- Rehden - Mülltonne an Kita in Brand gesetzt ---

Diepholz (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag gegen 00.30 Uhr eine Mülltonne an der Hauswand des Kindergartens in der Niedersachsenstraße in Brand gesetzt.

Die Mülltonne stand an der Hauswand unter dem Dachüberstand des Kindergartens. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und die Mülltonne aus dem Gefahrenbereich ziehen. Die Hauswand und der Dachüberstand des Kindergartens wurden durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf den ganzen Kindergarten.

Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

