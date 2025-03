POL-DH: --- Weyhe - Gegenverkehr übersehen

Diepholz (ots) - Am späten Samstagabend gegen 22.00 Uhr wurden bei einem schweren Verkehrsunfall in Wagenfeld an der Einmündung B 239 / Mindener Straße der Fahrer und der Beifahrer eines Pkw verletzt (wir berichteten). Der Beifahrer hatte dem Fahrer während der Fahrt ins Lenkrad gegriffen. Dadurch war der Pkw von der Straße abgekommen, war über eine Verkehrsinsel ...

