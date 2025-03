Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 09.03.2025

Diepholz (ots)

Twistringen - Diebstahl von zwei Reifen mit Alufelgen - Täter flüchtet

In der Nacht von Freitag, dem 7. März 2025, auf Samstag, den 8. März 2025, wurden in 27239 Twistringen, Bundesstraße, zwei linke Reifen mit Alufelgen von einem geparkten Pkw entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 19:00 Uhr und 09:00 Uhr. Offenbar wurde der Täter bei der Tat gestört und ließ daraufhin von den rechten Reifen ab. Anschließend gelang die Flucht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 580 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der bekannten Rufnummer zu melden.

Bassum - 16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit Pkw gestoppt - Weiterfahrt untersagt

Am Samstagabend, den 08. März 2025, gegen 20:30 Uhr, wurde ein 16-jähriger Fahrer in 27211 Bassum von der Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er einen Pkw führte, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, und entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Am Samstagabend, den 08. März 2025, gegen 22:00 Uhr, verunfallten ein Pkw-Fahrer (45 Jahre) und sein Beifahrer (69 Jahre) auf der B 239, 49419 Wagenfeld.

Der Pkw-Fahrer fuhr nach Zeugenaussagen mit stark überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien innerorts in Fahrtrichtung Rehden. In Höhe der Einmündung zur Mindener Straße griff der Beifahrer in das Lenkrad, wodurch der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierdurch überfuhr das Fahrzeug mit dem rechten vorderen Reifen eine Verkehrsinsel. Im Anschluss fuhr der Pkw über einen Bordstein und kollidierte dort frontal mit dem Mast eines Verkehrszeichens. Dadurch kam das Fahrzeug ins Schleudern und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Der Beifahrer wurde hierbei zunächst im Pkw eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Rettungskräfte sowie der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer sowie der Beifahrer waren augenscheinlich erheblich alkoholisiert.

Der Fahrzeugführer sowie der Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden beträgt ca. 8500 Euro.

Die Bundesstraße war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme vollgesperrt.

