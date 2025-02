Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Bus übersehen und Unfall verursacht (15.02.2025)

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Auf der Hauptstraße ist es am Samstag, gegen 12 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Opel und einem Linienbus gekommen. Beim Ausparken übersah eine 67-Jährige einen in gleicher Richtung fahrenden Linienbus und stieß mit ihm zusammen. Durch den unglücklichen Winkel drehte der Linienbus den Opel vor seine Motorhaube und schob ihn so einige Meter vor sich her. Es verletzte sich niemand, doch der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell