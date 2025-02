Singen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Brandstiftung am frühen Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Schauinslandstraße. Gegen kurz nach 5 Uhr stellte ein Zeitungsausträger im Eingangsbereich des von etwa 140 Personen bewohnten Gebäudes zwei brennende Mülltonnen fest und verständigte ...

