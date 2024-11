Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.11.2024.

Salzgitter (ots)

Nach Schockanruf wurde Bargeld übergeben.

Salzgitter, Heerte, 07.11.2024, 13:50 Uhr.

Ein Geschädigter aus der Ortschaft Heerte hatte gegen 13:50 Uhr einen Anruf eines unbekannten Täters erhalten. In diesem Telefonat wurde dem Geschädigten mitgeteilt, dass seine Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Bei diesem Unfall sei eine Person zu Tode gekommen. Hierfür sei eine hohe Kautionssumme erforderlich. Nur durch Zahlung einer Kaution könne eine Haft verhindert werden. Der Angerufene ließ sich durch das Telefonat derart beeindrucken, dass er noch an der Haustür und bereits nach einer Stunde einem "angeblichen" Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft eine fünfstellige Bargeldsumme übergab.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Männlich, schlank, ca. 175-180 cm groß, ca. 20-25 Jahre, hatte dunkle mittellange Haare und trug eine dunkle Jacke.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu richten.

Sensibilisierung der Bevölkerung:

Die Polizei warnt eindringlich vor sogenannten Schockanrufen. Die von den Tätern vorgetragenen Sachverhalte können mannigfaltig sein. Es wird immer wieder versucht, durch die geschickte Gesprächsführung auf die Opfer einzuwirken. Oftmals geben sich die Anrufer als eine Autoritätsperson aus und stellen eine für die Angerufenen empfundene Schocksituation dar. Dies können zum Beispiel schwere Verkehrsunfälle sein. In allen Fällen versuchen die Täter, schnell an ihr Bargeld zu gelangen. In der konkreten Situation lag zwischen Anruf und Abholung des Geldes eine Zeitspanne von etwa 1 Stunde. Um nicht Opfer einer solchen Betrugsmasche zu werden, geben wir Ihnen folgende Ratschläge:

Reden sie niemals mit Fremden am Telefon über Ihr Vermögen. Händigen sie niemals Bargeld an Fremde aus, schon gar nicht an der Haustür. Sollte ihnen am Telefon eine Schocksituation geschildert werden, gehen sie nicht darauf ein. Institutionen wie die Polizei werden niemals solche Forderung stellen oder gar telefonisch Schocksituationen beschreiben. Beendigen sie sofort das Gespräch und sprechen mit Personen ihres Vertrauens. Hilfe erhalten sie von der Polizei rund um die Uhr.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell