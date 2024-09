Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A 659: Alleinbeteiligter Unfall mit Transporter - erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung, PM Nr.2

A 659 (ots)

Gegen 10:45 Uhr ereignete sich auf der A 659 Weinheim in Richtung Viernheim/Mannheim zwischen dem Kreuz Weinheim und Viernheim ein Unfall, bei dem ein 32-Jähriger leicht verletzt wurde ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5855453 ). Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der junge Mann aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen mehrere Leitplanken prallte und im Weiteren wieder auf die Fahrbahn abgewiesen wurde. Dabei kippte der Transporter und kam auf der Seite zum Liegen. Der 32-Jährige wurde nach der ersten medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn zunächst voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr über den rechten Fahrstreifen vorbeigeleitet werden. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste nach der Unfallaufnahme die Fahrbahn gereinigt werden. Gegen 14:15 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, der auf ca. 20.000 Euro geschätzt wird. Der an den Leitplanken entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim Verkehrsgruppe BAB hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

