POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.11.2024.

Peine, Gemeinde Ilsede (ots) - Einbruch in ein Wohnhaus. Ilsede, Hinter dem Posthof, 05.11.2024, 16:30-17:50 Uhr. Die unbekannte Täterschaft drang unter Gewaltanwendung auf die Terrassentür des Einfamilienhauses in das Gebäude ein und erbeutete im Tatverlauf Schmuckstücke. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro aus. Zeugenhinweise nimmt die ...

mehr