Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Trickdiebstähle durch angebliche Haushaltshilfen

Hückelhoven-Baal (ots)

Bereits am Samstag (19. Oktober) ereigneten sich zwei Trickdiebstähle durch angebliche Haushaltshilfen. Ein Mann aus Hückelhoven suchte per Zeitungsanzeige eine Haushaltshilfe. Bei ihm meldeten sich zwei Personen. Die eine Frau erschien am Samstag, 19. Oktober, gegen 17.40 Uhr an seiner Wohnanschrift an der Straße Am Königsberg, um sich vorzustellen. Während des Gesprächs bat sie um die Nutzung des Bades und hielt sich dort kurz alleine auf. Nachdem sie das Haus etwa eine Stunde später wieder verlassen hatte, stellte der Hückelhovener den Diebstahl von zwei Ringen fest. Die andere Frau, die sich als Haushaltshilfe angeboten hatte, vermittelte der Rentner an Verwandte. Zum vereinbarten Vorstellungsgespräch, ebenfalls am Samstag, 19. Oktober, gegen 19.30 Uhr, erschien die Frau mit einer Freundin. Während der "Haushaltshilfe" das Haus an der Theresienstraße gezeigt wurde, hielt sich die Freundin im Wohnzimmer auf. Etwa gegen 20.20 Uhr verabschiedeten sich die Frauen. Später mussten auch in diesem Fall festgestellt werden, dass Schmuck fehlte. Die angebliche Putzfrau war etwa 35 bis 40 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und wirkte europäisch. Sie hatte ein rundes Gesicht, dunkle Augen und braune Haare. Sie nannte sich "Marina" und war mit einem hellen Pullover sowie einer dunklen Hose bekleidet. Ihre "Freundin" war 25 bis 30 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und augenscheinlich schwanger. Auch sie wirkte europäisch und war mit einem hellen Rock, einem hellen Pullover sowie Stiefeln und einem Stirnband bekleidet. Wer hat die beiden Frauen zur genannten Zeit gesehen oder kann Hinweise auf ihre Identität geben? Zuständig ist in beiden Fällen das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Website der Polizei in Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell