Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug beschädigt/ Wer kennt den Täter?

Hückelhoven (ots)

Ein bislang unbekannter Mann brach gegen 17.55 Uhr am 24. Oktober (Donnerstag) den Heckscheibenwischer an einem Fahrzeug ab, welches in einer Tiefgarage an der Straße Am Landabsatz parkte. Der Täter war etwa 30 Jahre alt, 175 bis 185 Zentimeter groß und wirkte ostasiatisch. Er war mit einer schwarzen Jacke sowie einer grauen Jeanshose bekleidet. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Täters geben? Alle Informationen zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es besteht auch die Möglichkeit, Hinweise über die Website der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell