Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus zwei Pkw

Erkelenz-Gerderath (ots)

Zwei an der Straße Am Strauch parkende Fahrzeuge wurden gegen 1.10 Uhr am Samstag (26. Oktober) aufgebrochen. Aus den Pkw wurden eine Sonnenbrille sowie eine Powerbank gestohlen.

