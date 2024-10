Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Erkelenz-Neu-Kuckum (ots)

Auf dem Heimweg von einem Oktoberfest wurden zwei 26 und 27 Jahre alte Männer aus Erkelenz und Mönchengladbach am 27. Oktober (Sonntag), gegen 1 Uhr, durch zwei unbekannte Personen angegriffen. Am Helmut-Clever-Weg schlugen und schubsten die Unbekannten den 27-Jährigen und traten weiter auf ihn ein, nachdem er auf dem Boden lag. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Erkelenzer im Rettungswagen ambulant behandelt. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß. Sie konnten als etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 185 Zentimeter groß und deutsch beschrieben werden. Einer hatte eine kräftige Statur und kurze, blonde Haare. Er war mit einer Lederhose und einem weißen Hemd bekleidet. Der andere hatte eine schlanke Statur und trug zur Tatzeit ein dunkles Hemd sowie eine Jeans. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

