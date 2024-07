Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Dieb in Innenstadt gefasst

Hameln (ots)

In der Nacht auf Sonntag (07.07.2024) verschaffte sich ein 35-jähriger Mann aus Hameln durch einen Nebeneingang Zutritt in eine Apotheke in der Innenstadt von Hameln, die Apothekennotdienst leistete. Der Hamelner entwendete aus der Kassenauslage Bargeld im vierstelligen Bereich, konnte jedoch dabei durch aufmerksame Zeugen und der notdienstversehenden Mitarbeiterin beobachtet werden. Diese informierten umgehend die Polizei. Der 35-Jährige flüchtete daraufhin mit seinem Rad und konnte durch die Einsatzkräfte der Polizei Hameln im Innenstadtbereich gestellt und festgehalten werden. Die Beamten stellten bei dem Hamelner eine starke Alkoholbeeinflussung fest. Ihm wurde zwecks Beweissicherung eine Blutentnahme durch einen Arzt entnommen. Der Mann muss sich nun des Diebstahls und Hausfriedensbruchs sowie der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

