POL-DH: --- Weyhe - Pedelec-Fahrerin verletzt, Verursacher flüchten

Diepholz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Sudweyher Straße wurde zum Glück niemand verletzt, der Schaden jedoch beträgt ca. 30000 Euro. Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Sudweyher Straße in Richtung Dreye. Als sie nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, übersah sie im Gegenverkehr den Pkw eines 45-jährigen Fahrers und beide kollidierten. Beide Fahrer blieben ...

mehr