Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bruchhausen-Vilsen, Wohnmobil beschädigt Pkw und flüchtet - Sulingen, Auf Fahrschulwagen aufgefahren - Bassum, Brieftasche entwendet ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Wohnmobil beschädigt Pkw und flüchtet

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr ist ein Pkw auf einem Parkstreifen in der Sulinger Straße beschädigt worden. Laut ersten Hinweisen war ein geparktes Wohnmobil nicht ausreichend gegen wegrollen gesichert. Das Wohnmobil rollte zurück und beschädigte den dahinter geparkten Pkw. Der Fahrer des Wohnmobils kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete. Am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Brieftasche entwendet

Einem Senior wurde am Mittwochmorgen gegen 09.15 Uhr beim Einkaufen im Aldi-Markt in der Bremer Straße die Brieftasche entwendet. Der Senior war mit dem Einkauf beschäftigt und hatte die Brieftasche in seiner Jackentasche. Ein unbekannter Dieb muss die Brieftasche in einem günstigen Moment entwendet haben. Das Fehlen fiel dem Senior erst beim Bezahlen an der Kasse auf. In der Brieftasche befanden sich neben Bargeld und Ausweisen auch die EC-Karte. Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Sulingen - Auf Fahrschulwagen aufgefahren

Ein 16-jähriger Fahrschüler und sein Fahrlehrer befuhren am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr die Bassumer Straße in Sulingen. Als sie an der Einmündung B 61 nach rechts auf die B 61 einbiegen wollten, würgte der Fahrschüler den Motor des Pkw ab und blieb stehen. Der nachfolgende 29-jährige Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Fahrschulwagen auf. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden beträgt jedoch mindestens 6000 Euro.

