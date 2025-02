Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchter Umtausch von Diebesgut

Gifhorn (ots)

Ein 54-Jähriger muss sich seit gestern einem Strafverfahren wegen Diebstahls und versuchten Betrugs stellen. Der Mann entwendete gegen 13:00 Uhr die Gepäckträgertasche von einem in der Limbergstraße abgestellten Fahrrad. Die Eigentümerin befand sich kurzzeitig in einem dortigen Supermarkt. Den Diebstahl bemerkte sie gleich nach dem Verlassen des Marktes und zeigte ihn umgehend bei der Polizei an.

In der entwendeten Tasche befand sich unter anderem eine Jeans, die die 72-Jährige zuvor in einem Modegeschäft im Steinweg erworben hatte. Den Kassenbeleg hatte sie zu der Hose gelegt. Mit diesem Beleg versuchte der 54-Jährige indes die Hose im Modegeschäft zurückzugeben und somit das Geld zu bekommen. Die Verkäuferin erkannte diesen Betrugsversuch jedoch und informierte die Polizei. Sie verfolgte den 54-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten. Diese stellten die Personalien des 54-Jährigen fest und leiteten ein Strafverfahren ein.

