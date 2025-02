Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall beim Überholen

B214 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Dienstagmorgen wurde der Fahrer eines Volkswagen Caddy leicht verletzt. Der 54-Jährige fuhr auf der Bundesstraße 214 in Richtung Braunschweig und wollte gegen 05:55 Uhr bei Rothemühle nach links auf einen Feldweg biegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Volkswagen Crafter. Dessen 21 Jahre alter Fahrer überholte gerade hinter dem Caddy fahrende Pkw und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Caddys, der 54-Jährige, leicht an der Hand verletzt, sein 24 Jahre alter Beifahrer und auch der 21-Jährige Fahrer des Crafters blieben unverletzt. Durch den Zusammenprall wurden beide Volkswagen erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf 17.500 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 54-Jährige wurde per Rettungswagen ins Klinikum nach Gifhorn gebracht. Die Ermittlungen zum Unfall führt die Polizei Meine.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell