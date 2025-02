Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drei Verletzte nach Unfall

Bundesstraße 188 bei Ahnsen (ots)

Auf der Bundesstraße 188 bei Ahnsen kam es am gestrigen Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Meinersen zufolge, fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Seat auf der Bundesstraße in Richtung Westen. Auf einem Verbindungsweg fahrend und aus Seershausen kommend, wollte eine 41-Jährige, gegen 13:15 Uhr, die Bundesstraße überqueren und auf die Kreisstraße 42 in Richtung Päse fahren. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Seat, es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Aufgrund der Wucht des Unfalls wurde der Seat in einen Mercedes-Benz geschleudert, der von der K 42 auf die B 188 biegen wollte und am dortigen Stoppschild wartete. Die jeweiligen Insassen der Fahrzeuge, im Mercedes war es ein 70 Jahre alter Mann, wurden verletzt und in Krankenhäuser nach Gifhorn und Braunschweig gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

