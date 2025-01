Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz zu einer Veranstaltung und einer Versammlung

Wesendorf (ots)

Am Abend des 31.01.2025 fand in der Eventhalle in Wesendorf eine Wahlkampfveranstaltung der Partei Alternative für Deutschland statt. Ebenfalls an diesem Abend, ab 17:00 Uhr, fand im Nahbereich der Eventhalle eine Versammlung unter dem Motto "Gegen die Wahlkampfveranstaltung der AFD" statt. An dieser nahmen etwa 650 Personen teil. Die Versammlung wurde um 18:21 Uhr durch die Versammlungsleitung beendet. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell