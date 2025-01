Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz an Schule

Meinersen (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen wurde die Polizei in Meinersen über eine Auseinandersetzung zwischen Schülern der örtlichen Hauptschule informiert. Dabei habe ein Schüler Reizstoff versprüht. Bei der Sachverhaltsaufnahme in der Schule trafen die Beamten zunächst auf zwei leicht verletzte 16- bzw. 18-Jährige. Diese wurden in zwei Rettungswagen aufgrund von Reizungen im Gesicht und am Hals medizinisch versorgt. Im Lehrerzimmer befand sich ein weiterer Schüler, ebenfalls 18 Jahre alt, der an der Auseinandersetzung beteiligt war. Dieser war unverletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge, gerieten diese drei Schüler am Morgen in Streit. Aus diesem heraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der einer der 18-Jährigen ein Reizstoffsprühgerät einsetzte.

Andere Schüler wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum umfassenden Tathergang werden durch die Polizei Meinersen geführt.

