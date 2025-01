POL-GF: Stahlkugeln verschossen - Zeugen gesucht

LK Gifhorn (ots) - Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach zwei Einbrüchen in dieser Woche. Am Mittwoch, dem 22.01.2025, stellten die Bewohner eines Hauses an der Straße Mäuerken in Wasbüttel Spuren eines Einbruchsversuchs fest. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr. Dabei drangen die Täter nicht in das Haus ein. Diebesgut in Form von Schmuck hingegen erlangten ebenfalls Unbekannte am gestrigen Donnerstag durch ...

