Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in Wohnhäuser

LK Gifhorn (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach zwei Einbrüchen in dieser Woche. Am Mittwoch, dem 22.01.2025, stellten die Bewohner eines Hauses an der Straße Mäuerken in Wasbüttel Spuren eines Einbruchsversuchs fest. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr. Dabei drangen die Täter nicht in das Haus ein. Diebesgut in Form von Schmuck hingegen erlangten ebenfalls Unbekannte am gestrigen Donnerstag durch einen Einbruch in ein Wohnhaus in Wedelheine. Die Täter hatten ein Fenster eines Hauses an der Straße Mühlenacker aufgehebelt. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume im Erdgeschoss. Zu dieser Tat kam es zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr.

Zu beiden Taten werden Zeugen gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

