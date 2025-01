Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigte eines Unfalls gesucht

Calberlah (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es in Calberlah zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Meine nach der Geschädigten sucht. Eine 24-Jährige fuhr mit ihrem Volkswagen auf der Hauptstraße und gegen 08:15 Uhr an einem am Straßenrand geparkten Skoda Fabia vorbei. Dieser war in silberfarben und von älterem Baujahr, geparkt in Höhe der Hausnummer 10. Bei diesem Vorbeifahren kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 24-Jährige stoppte daraufhin einige Meter weiter und ging zurück zum Skoda. In diesen stieg gerade eine Frau ein, die zuvor aus der gegenüberliegenden Arztpraxis kam. Bevor die 24-Jährige den Fabia erreichte, fuhr dieser los, wobei das Kennzeichen nicht mehr abgelesen werden konnte.

Daraufhin informierte die Unfallverursacherin die Polizei Meine, die nun die Geschädigte, also die Fahrerin des Skoda, sucht. Hinweise nimmt die Polizei Meine unter der Telefonnummer 05304 91130 entgegen.

