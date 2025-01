Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Erfolgreiche Suche nach einem Vermissten

Weddersehl (ots)

Eine wirklich lobenswerte Bereitschaft zeigte sich am Abend des gestrigen Dienstags bei der Suche nach einem Vermissten. Gegen 18:40 Uhr rief ein Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung in Weddersehl den polizeilichen Notruf. Ein demenzkranker Bewohner hatte die Einrichtung verlassen und war bei einer ersten Absuche durch die Mitarbeiter nicht aufgefunden worden. Da der 74-Jährige zudem bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht mit einer Jacke bekleidet war, leiteten die Beamten der Polizei Wittingen umgehend Suchmaßnahmen in die Wege. Zu diesen zogen sie auch ortsansässige Feuerwehren hinzu, außerdem beteiligten sich auch Jäger an der Suche. Diese Maßnahmen blieben im Ort nicht unbemerkt, sodass die Einsatzkräfte von Bewohnern angesprochen wurden. Nach einer Auskunft über den Grund der Suchmaßnahmen, schlossen sich mehrere Bewohner der Suche an.

Gegen 21:00 Uhr konnte der 74-Jährige schließlich lebend, jedoch stark unterkühlt, auf einem Feldweg außerhalb der Ortschaft liegend gefunden werden. Er wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei Wittingen bedankt sich ausdrücklich bei allen freiwilligen Helfern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell