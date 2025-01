Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Wer war Fahrer? Zeugen gesucht

Ehra-Lessien (ots)

Die Polizei Weyhausen wurde am gestrigen Dienstagnachmittag, gegen 13:55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall nach Ehra-Lessien gerufen. Bei der Unfallstelle handelte es sich um die Kreuzung Wittinger Straße, Gifhorner Straße, Bromer Straße und Fallerslebener Straße. Die beiden Insassen eines verunfallten Audi A4, jeweils 44 Jahre alt, gaben übereinstimmend an, dass sie von der Fallerslebener Straße nach rechts in die Bromer Straße biegen wollten. Da die Fahrerin, die erst seit wenigen Tagen im Besitz der Fahrerlaubnis war, die Kurve zu weit gefahren sei, hatte der Beifahrer ins Lenkrad gegriffen und so einen Zusammenstoß mit wartenden Fahrzeugen verhindert. Aufgrund dessen habe die 44-Jährige das Lenkrad verrissen, Gas- und Bremspedal verwechselt und sei in der Folge gegen einen Ampelmast auf dem Fußweg geprallt. Dieser knickte in der Folge vollständig um, die Insassen des Audis blieben unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich für die Beamten Zweifel an der Darstellung von Fahrerin und Beifahrer über die jeweilige Rolle. Bei dem 44-Jährigen ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von über einem Promille. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und Personen, die gesehen haben, wer Fahrer und wer Beifahrer war. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Brome unter der Telefonnummer 05833 955500 entgegen.

