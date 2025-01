Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Kleve

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

Am Freitag, 2. Januar 2025 um 04:50 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei einen 35-jährigen Serben als Fahrer eines Personenkraftwagens mit Klever Zulassung im Stadtgebiet Kleve. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft in Kleve mit einem Haftbefehl zur Erzwingungshaft aufgrund einer Bußgeldsache gesucht wird. Der Gesuchte wurde daraufhin verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Dienstelle in Kleve gebracht. Hier zahlte der Serbe dann die fällige Geldstrafe in Höhe von 150 EUR bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende sechstägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihm die Weiterreise gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell