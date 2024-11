POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.11.2024:

Salzgitter (ots) - Täterschaft drang in mehrere Fahrzeuge ein. Salzgitter, Neißestraße, Marienbruchstraße, Parkplatz eines Kleingartenvereins. In mindestens drei bekannt gewordenen Fällen drang die unbekannte Täterschaft in der Nacht auf den 24.11. in geparkte Fahrzeuge ein. Es wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Inneren persönliche Gegenstände ...

