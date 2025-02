Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht PI Gifhorn 31.01.2025 - 02.02.2025

Gifhorn (ots)

Verkehrsgeschehen:

Am Freitag, 31.01.2025, gegen 16:35 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Limbergstraße zur Braunschweiger Straße in Gifhorn, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Während der Pkw-Fahrer verkehrsbedingt an der Einmündung der Limbergstraße warten musste und bereits eine längere Zeit dort stand, fuhr diesem unvermittelt ein Fahrradfahrer in die Fahrerseite des Pkw. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Die Beteiligten blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme nahmen die aufnehmenden Beamten Alkoholgeruch beim Fahrradfahrer wahr. Ein Alcotest ergab 0,60 Promille, ferner wurde bei ihm die Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Eine Blutprobe wurde ihm daraufhin im Klinikum Gifhorn entnommen.

Am Samstag, 01.02.2025, gegen 02:40 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Gemarkung Sprakensehl - Bokel gemeldet. Hier sei ein Pkw offenbar außerhalb der Ortschaft von der Straße abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wird das verunfallte Fahrzeug festgestellt. Bei dem Fahrzeugführer aus dem Landkreis Gifhorn wurde eine Alkoholbeeinflussung von 1,97 Promille festgestellt. Der Fahrzeugführer wurde zur Behandlung dem Uelzener Klinikum zugeführt, hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Beamten der Polizei Gifhorn, wurden in der Nacht am 01.02.2025 Uhr, 01:35 Uhr, auf einen E-Scooter im Bereich der Braunschweiger Straße aufmerksam, welcher hier geführt wurde. Es wurde festgestellt, dass der Roller nicht versichert war. Ferner ergaben Ermittlungen, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet war. Der Roller wurde sichergestellt. Dem Fahrzeugführer wurde die Einleitung eines Strafverfahrens mitgeteilt.

Am Samstag, 01.02.2025, 12:15 Uhr, wurde die Polizei Weyhausen zu einer Verkehrsunfallflucht nach Westerbeck, gerufen. Nach einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen im Bereich der Straße Hinter den Grashöfen, entfernte sich ein Verkehrsunfallbeteiligter mit seinem Pkw von der Örtlichkeit. Der weitere Unfallbeteiligte folgte dem Pkw bis nach Westerbeck. Die hinzugezogene Polizei konnte beim flüchtenden Verkehrsteilnehmer deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,36 Promille. Eine Blutprobe wurde dem Fahrzeugführer entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am 01.02.2025, 23:10 Uhr, im Wahrenholzer Ortsteil Betzhorn. Ein Pkw kam hier in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach einen Gartenzaun und kam an einer Hauswand zum Stehen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte ist der Fahrzeugführer nicht am Ort kann aber später ermittelt und angetroffen werden. Auch hier dürfte Alkohol die Hauptunfallursache gewesen sein. Am Pkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Auch die Hauswand wurde nicht unerheblich beschädigt. Außer der Polizei Meinersen sowie Gifhorn war auch die Feuerwehr mit ca. 30 Einsatzkräften am Ort. Diese sicherten die Unfallörtlichkeit ab und unterstützten bei der Fahrzeugführersuche. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Ein Sachverständiger war ebenfalls an der Unfallörtlichkeit um die Beschädigungen am Haus zu begutachten.

Kriminalitätsgeschehen:

Am Samstag, 01.02.2025, zwischen 123:45 Uhr und 16:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Allerstraße in Dannenbüttel ein und durchsuchten hier die zwei Wohnungen nach Wertgegenständen. In Abwesenheit der Bewohner wurde eine geringe Summe Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt.

Ferner kam es zu einem Einbruchdiebstahl in der Ortschaft Rühen. Dieser ereignete sich ebenfalls am Samstag, 01.02.2025, zwischen 15:00 Uhr und 21:30. Hier drangen unbekannte in ein Haus in der Jägerstraße ein und entwendete ebenfalls eine geringe Summe Bargeld. Die Bewohner waren zur Tatzeit ebenfalls nicht im Haus. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell