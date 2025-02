POL-GF: Ermittlungen eingeleitet

Gifhorn (ots) - Am 23.10.2024 veröffentlichte die Polizei Gifhorn die Öffentlichkeitsfahndung zu einer vermissten 48-Jährigen. Siehe hierzu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/5893233. Am 29.01.2025 wurde in einem Waldstück in der Gemarkung Wahrenholz ein weiblicher Leichnam gefunden. Nach erfolgter Identifizierung steht fest, dass es sich dabei um die Vermisste handelt. Die polizeilichen Ermittlungen ...

