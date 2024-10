POL-PPKO: Unfall nach Gefährdung auf der B327 mit Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht dringend Zeugen

Koblenz (ots) - Bezug: Pressemeldung vom 24.09.2024, 09.39 Uhr Die seit dem 18.09.2024 aus einem Internat in Bad Neuenahr abgängige Shania Rayegani konnte am Dienstagabend in Aschaffenburg wohlbehalten angetroffen und in Obhut genommen werden. Sie wurde im Anschluss an die Mutter übergeben. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den näheren Umständen auch auf Nachfrage ...

