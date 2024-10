POL-PPKO: Koblenz/Andernach/Kruft - Falsche Polizeibeamte!!! Schockanrufe!!!

Koblenz (ots) - Vermisst wird der 55-jährige Oliver HARIG. Dieser wurde am 26.10.24 gegen 20.15 Uhr als vermisst gemeldet. Er verließ am Nachmittag die Wohnanschrift in Spessart, Bereich Adenau. Er dürfte sich mit einen Peugeot Boxer, Lieferwagen, weiß, AW-BM 2000, fortbewegen. Herr H. befindet sich in ...

