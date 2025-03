Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Tödlicher Bahnunfall in Diepholz ++

Diepholz (ots)

In der vergangenen Nacht, den 15.03.2025 um 23:05 Uhr, ist es am Bahnhof in Diepholz zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Vechta versuchte einen bereits anfahrenden Zug einzuholen und den Türöffner zu bedienen. Hierbei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache unter den Zug. Die dabei erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass der 52-jährige noch vor Ort verstorben ist.

Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

