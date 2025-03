Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 15.03.2025

Diepholz (ots)

Diepholz - Zeugenaufruf nach Hundeangriff

Am Freitagmittag, gegen 12:00 Uhr, ist es in der Amelogenstraße in Diepholz zu einem Hundeangriff zum Nachteil einer 74-Jährigen gekommen. Die Frau war mit ihrem kleinen Hund spazieren, als plötzlich ein herrenloser freilaufender Hund auf sie zustürmte. Die 74-Jährige versuchte ihren Hund zu schützen und wurde hierbei durch den freilaufenden Hund leicht verletzt. Ihr eigener Hund erlitt durch den Angriff schwere Bissverletzungen. Bei dem herrenlosen Tier soll es sich um einen mittelgroßen braunen Hund mit spitzen Ohren gehandelt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Hund bzw. dem Hundehalter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 05441-971-0 bei der Polizei in Diepholz zu melden.

Brinkum - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Freitagnachmittag verlor ein 78-jähriger Stuhrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte auf der Bassumer Straße in Brinkum mit zwei geparkten Pkw. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die beiden Insassen des verursachenden Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht.

Twistringen - Schwerer Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Pkw-Fahrer

Am frühen Freitagnachmittag ist gegen 13:30 Uhr ein 39-jähriger Mann aus Twistringen mit seinem VW Tiguan auf der Dorfstraße in Twistringer, Ortsteil Mörsen, nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Zaun und einem Baum kollidiert. Der Unfallbeteiligte wird durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann die Polizei feststellen, dass der Mann Alkohol konsumiert hat. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,90 Promille. Der Mann wird in ein Krankenhaus verbracht, wo neben seiner Wundversorgung auch eine Blutprobenentnahme zur genauen Bestimmung der Alkoholisierung durchgeführt wird. Der Führerschein des Twistringers wird beschlagnahmt. Der am Unfall beteiligte VW Tiguan ist nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird seitens der Polizei auf 10.500 Euro geschätzt.

Syke - Diebstahl einer Geldbörse und eines Mobiltelefons

In einem Discounter in Syke ist es am Freitag zwischen 11:30 und 12:15 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse und eines Mobiltelefons in dem Discounter Aldi in der Straße "Zum Hachepark" gekommen. Die 73-jährige Geschädigte bemerkt den Diebstahl erst im Nachhinein. Sollte Sie die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen zur Tatzeit im Bereich der Supermärkte "Zum Hachepark" liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242-969-0.

Neuenkirchen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Vormittag des 14.03.2025, gegen 09:25 Uhr, kam es an der Kreuzung des Gödderner Weg / K6 zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Neuenkirchnerin war mit ihrem Auto aus Stocksdorf in Richtung Neuenkirchen unterwegs. An der Kreuzung zur K6 übersah sie einen von rechts kommenden 66-jährigen Eydelstedter in seinem Pkw. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

Lindern - Brand einer mobilen Toilette

In den späten Abendstunden des 14.03.2025, gegen 22:05 Uhr, meldete ein Radfahrer einen Brand einer mobilen Toilette an einer Verbindungsstraße der Sulinger Ortsteile Lindern und Coldewey. Nachdem der Brand von der Feuerwehr gelöscht wurde, konnten Reste von pyrotechnischen Gegenständen im Umfeld des Brandortes festgestellt werden. Hinweise zu möglichen Verursachern werden bei der Polizei in Sulingen unter 04271-949-0 entgegengenommen.

Sulingen - Mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet

Am 14.03.2025 kam es im Stadtgebiet Sulingen zu mehreren Verkehrsunfallfluchten. Zunächst touchierte gegen 13:32 Uhr ein Taxi im Vorbeifahren den Außenspiegel eines in der Bismarckstraße abgestellten KIA Sorento. Der Unfall konnte durch den Geschädigten beobachtet werden. Wenig später übersah gegen 14:02 Uhr eine 30-jährige Pkw-Fahrerin eine entgegen der Fahrtrichtung fahrenden Radfahrerin. Der Unfall ereignete sich in der Nienburger Straße in Höhe der Einmündung Berliner Straße. Nach dem Unfall entfernte sich die Radfahrerin unerkannt. Ein dritter Unfall wurde auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Schützenstraße gemeldet. In der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr stieß hier ein unbekanntes Fahrzeug in das Heck eines geparkten Opel. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro. Die Polizei Sulingen nimmt Hinweise zu den Unfallfluchten unter der Telefonnummer 04271-949-0 an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell