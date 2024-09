Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der L27 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Demmin (ots)

Am 12.09.2024, gegen 10:45 Uhr, befuhr der 33-jähriger deutsche Traktor-Fahrer mit beladenem Anhänger die L27 aus Richtung Buschmühl kommend in Richtung Demmin. Um entgegenkommenden Fahrzeugen die ungehinderte Durchfahrt zu ermöglichen, fuhr der 33-Jährige mit dem Gespann an den rechten Fahrbahnrand. Dabei geriet der Traktor auf die rechte Bankette und kollidierte in der weiteren Folge mit zwei Straßenbäumen. Der Traktorfahrer lenkte daraufhin nach links, fuhr über die gesamte Fahrbahn, kollidierte mit einem am linken Fahrbahnrand stehenden Baum und durchfuhr in der weiteren Folge den Straßengraben. Dabei kippte der noch auf der Fahrbahn befindliche Anhänger um und kam auf der Fahrbahn liegend zum Stillstand. Der Fahrer des Traktor blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 51.500 Euro. Zur Bergung des mit Maisschnitzel beladenen Gespanns wurde eine Spezialfirma angefordert. Für die Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste die L27 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

