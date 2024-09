Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zusammenstoß mit Wild deckt mehrere Straftaten auf

Röbel (ots)

Am Montag, den 09.09.2024 gegen 20.30 Uhr ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Karbow und Friedrichshof südlich von Röbel ein Verkehrsunfall.

Laut derzeitigem Kenntnisstand kollidierte ein 45-jähriger Quadfahrer mit einem Reh. In der Folge überschlug er sich und erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen. Der Mann aus der Gemeinde Melz wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh verendete am Unfallort. Am Quad der Marke Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Quadfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Quad nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 45-Jährigen.

