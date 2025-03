Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Verkehrsunfall mit Verletzten in Bassum ++ versuchter Diebstahl von Diesel mit anschließender Täterfestnahme in Varrel ++ Verkehrsunfallflucht in Bassum ++

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Bassum

Am Sonntagmorgen, gegen 08.10 Uhr, beabsichtigt ein 56-jähriger Mann mit seinem PKW die L340 zu überqueren, um in die Straße Katenkamp zu fahren. Hierbei übersieht er den vorfahrtsberechtigten PKW einer 69-jährigen Frau. Es kommt zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die 69-jährige Frau und ihr 74-jähriger Beifahrer werden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf 18.100 Euro geschätzt.

Versuchter Diebstahl von Diesel mit anschließender Täterfestnahme in Varrel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:25 Uhr, kann in Varrel durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, wie zwei Personen an einer abgestellten Sattelzugmaschine hantieren. Durch die Täter wird versucht ein Tankdeckel zu öffnen, um im Anschluss Diesel aus der Sattelzugmaschine zu entwenden.

Die Polizei kann vor Ort einen 36-jährigen polnischen Staatsbürger und einen 44-jährigen polnischen Staatsbürger vorläufig festnehmen. Da an der Örtlichkeit mehrere Sattelzugmaschinen abgestellt sind, werden diese ebenfalls in Augenschein genommen. An einer weiteren Sattelzugmaschine kann ebenfalls ein beschädigter Tankdeckel festgestellt werden.

Gegen die beiden Beschuldigten werden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen werden sie wieder entlassen.

Verkehrsunfallflucht in Bassum

Am Freitagmorgen verliert ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Landesstraße 332 zwischen Neubruchhausen und Ochtmannien kurz vor Neubruchhausen ein graues Kastenschloss aus Metall. Dieses kommt auf der Fahrbahn zum Liegen. Ein 60-jähriger Mann und ein 87-jähriger Mann erkennen das auf der Fahrbahn liegende Schloss nicht rechtzeitig und fahren mit ihren Fahrzeugen über das Schloss, sodass an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 500 Euro entsteht.

Hinweise zu dem vorliegen Verkehrsunfall werden von der Polizei Bassum unter 04241-971680 oder der Polizei Syke unter 04242-9690 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell