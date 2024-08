Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: 12 Personen nach Schleusungen am Wochenende gestellt

Pasewalk / Plöwen / Schwennenz (ots)

Den Auftakt machten am Samstag nach Mitternacht drei Algerier. Sie wurden auf dem Radweg Plöwen - Bismark aus Bismark kommend kontrolliert. Die drei männlichen Personen im Alter von 19-29 Jahren wurden ohne erforderliche Pässe und Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet angetroffen. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bereits am Samstag nach Polen zurückgeschoben.

Am gestrigen Vormittag gegen 10:15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten vier Marokkaner im Alter von 23-26 Jahren sowie einen Iraker (30) in der Ortslage Schwennenz. Die Kontrolle erfolgte nach einem Bürgerhinweis. Der 30jährige Iraker wurde in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern-Buchholz überstellt, die vier Marokkaner werden heute nach Polen zurückgeschoben.

Kurze Zeit später wurden auf der B 104 Plöwen zwei Personen aus Sri Lanka (22/29 Jahre) sowie zwei aus Afghanistan (23/33) kontrolliert und mangels erforderliche Pässe und Aufenthaltstitel in Gewahrsam genommen. Die beiden Afghanen wurden nach Stellen eines Schutzersuchens an die Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern Buchholz, die aus Sri Lanka nach Nostorf verwiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell