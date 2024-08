BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei beendet Schleusung von 11 Somalier in Pomellen und von 2 Afghanen sowie einem Pakistani in Heringsdorf (Insel Usedom)

Insel Usedom / Pasewalk (ots) - Am gestrigen Vormittag gegen 08:45 Uhr wurden nach Hinweis des Fahrdienstleiters der UBB zwei afghanische Staatsangehörige, die sich zu Fuß an der Bahnlinie Swinemünde in Richtung Züssow bewegten, am Haltepunkt in Heringsdorf-Neuhof (Insel Usedom) von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Knappe zwei Stunden später erfolgte ein ...

mehr