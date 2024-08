Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Sieben unerlaubt eingereiste Personen im Bereich der Bahnanlagen Grambow in Gewahrsam genommen

Grambow / Pasewalk (ots)

Am gestrigen Vormittag kontrollierten Bundespolizisten im Rahmen der Grenzkontrolle drei Eritraer, die den RE 4 aus Stettin kommend zur unerlaubten Einreise nutzten. Die Beamten waren am Haltepunkt in Grambow, dem ersten Zughalt auf deutscher Seite, zugestiegen. Die drei Eritraer konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen, sie legten lediglich polnischen Asylbescheinigungen vor, die nicht zum Grenzübertritt berechtigen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Polen zurückgewiesen.

Ebenfalls in Grambow in Höhe des Bahnüberganges stellten sich drei Afghanen sowie ein Pakistani gegen 12:00 Uhr einer Zollstreife in Grambow, die auf der dortigen B 113 eine Standkontrolle zur Einreise des Verkehrs aus Polen durchführte. Die vier unerlaubt Eingereisten kamen aus dem Gebüsch neben dem Kontrollpunkt. Nach eigenen Angaben sind sie über Weißrussland und Polen nach Deutschland gekommen. Sie wurden vor Ort vom Zoll der Bundespolizei übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Afghanen in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern-Buchholz überstellt und der pakistanische Staatsangehörige nach Polen zurückgeschoben.

