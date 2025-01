Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen- 17-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Pkw Fahrerin flüchtig

Kamen (ots)

Am Dienstag (21.01.2025) kam es um 07:30 Uhr auf der Straße Am Langen Kamp zu einem Verkehrsunfall.

Ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Kamen befuhr die Straße Am Langen Kamp in Richtung Lindenallee. In Höhe der Einmündung zur Heimstraße fuhr er mit seinem Roller linksseitig an einigen am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbei.

Zu dieser Zeit bog eine Autofahrerin aus der Heimstraße nach rechts in die Straße Am Langen Kamp ein.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 17-Jährige nach rechts aus und leitete eine Vollbremsung ein. Sein Roller geriet dabei ins Rutschen und er stürzte und verletzte sich leicht.

Die Autofahrerin hielt daraufhin an und stieg aus ihrem Fahrzeug aus. Sie entfernte sich jedoch anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Die unbekannte Fahrzeugführerin kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 45 Jahre alt - hellblonde Haare - helles Fahrzeug: Hersteller vermutlich VW

Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell