Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in einen Kiosk am Markt

Kamen (ots)

Nachdem bereits am frühen Dienstagmorgen (21.01.2025) gegen 02.50 Uhr ein unbekannter Täter in ein Mobilfunkgeschäft am Willy-Brandt-Platz in Kamen eingedrungen ist, gibt es einen weiteren Einbruch im unmittelbaren Umfeld.

In der Nacht von Montag (20.01.2025) auf Dienstag (21.01.2025) hat eine männliche Person eine Scheibe eines Kiosks am Markt in Kamen-Mitte mit einem Stein eingeworfen und Bargeld sowie Zigaretten entwendet.

Aufgrund derselben Vorgehensweise geht die Polizei davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handeln könnte. Der wird wie folgt beschrieben:

- Schwarze Haare - Zwischen 20 und 30 Jahre alt - Grüne Jacke mit Kapuze - Schwarze Hose

Weitere sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Einbrüche bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell