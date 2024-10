POL-EL: Haselünne - Unbekannte dringen gewaltsam in Jugendzentrum ein - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montag zwischen 16.50 Uhr und 17.50 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Mühlenstraße abgestellten gelben Skoda Yeti. Ohne sich um den entstandenen Schaden an der A-Säule des Fahrzeuges zu kümmern, entfernten sich die Verursacher. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu ...

