Ulm (ots) - Die hatten sie am Samstag in der Zeit von 17.30 bis 20 Uhr Zugang zu dem Haus in der Frauensteige verschafft. Im Gebäude wurden mutwillig zwei Scheiben mit einem Stein zerstört und in einem Übungsraum Kunstblut verspritzt. Damit auch nachvollziehbar ist, wer für die Sauerei verantwortlich ist, ...

mehr