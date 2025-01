Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Einbruch in Gaststätte

Fröndenberg (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Montag (20.01.2025) auf Dienstag (21.01.2025) zwischen 00.00 Uhr und 09.30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte am Markt in Fröndenberg verschafft.

Dort entwendeten sie Bargeld.

Hinweise zu dem Einbruch sowie zu den Tätern bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell