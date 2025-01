Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung einer 17-Jährigen, Zeugen und Geschädigte gesucht

Neckarsulm (ots)

Am Dienstag (21.01.2025) kam es am Bahnhof Neckarsulm zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 17-Jährigen. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 13:00 Uhr am Bahnsteig 1. Hier soll ein bisher unbekannter Täter die deutsche Staatsangehörige angesprochen und ihr Geld für sexuellen Handlungen angeboten haben. Weiterhin soll er die junge Frau ungefragt an ihrer linken Schulter berührt haben. Laut Zeugenaussagen forderte die Geschädigte den Mann auf, diese Handlungen zu unterlassen. Beide Beteiligten stiegen anschließend in den Regionalexpress in Richtung Bad Friedrichshall und verließen den Zug dort. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit Glatze oder kurzen Haaren im geschätzten Alten von 50 Jahren handeln. Weiterhin soll der ca. 160 cm große Tatverdächtige mit einem blauen Hoodie, einer beige/grünen Jacke, einer grauen Jogginghose und weißen Schuhen bekleidet gewesen sein. Auffällig hier war, dass der Mann laut aktuellen Erkenntnissen seine Kapuze über den Kopf getragen haben soll. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0711 /87035-0 an die Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu wenden.

