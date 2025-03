Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Diebstahl aus Pkw in Stuhr ++ Trunkenheit im Verkehr in Stuhr ++ Verkehrsunfälle in Diepholz, Bassum und Sulingen ++

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl aus unverschlossenen Pkw

In der Nacht von Montag, den 17.03.2025, auf Dienstag, den 18.03.2025, kommt es in der Bassumer Straße in Sulingen zu einem Diebstahl aus zwei unverschlossenen Pkw. Hierbei betritt der bislang unbekannte Beschuldigte die Garage des Geschädigten und trifft dort auf die beiden unverschlossenen Fahrzeuge. Der unbekannte Täter kann einen geringen Betrag an Bargeld erlangen und sich im Anschluss an die Tat unerkannt entfernen. Die Polizei Sulingen bittet unter der Telefonnummer 04271-949-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Stuhr - Trunkenheit im Verkehr

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch, den 19.03.2025, um 04:00 Uhr, führt eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Weyhe eine Verkehrskontrolle in der Straße Stuhrbaum in Stuhr durch. Hierbei können die kontrollierenden Beamten Atemalkoholgeruch bei der 53-jährigen Fahrzeugführerin feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,10 Promille Atemalkoholkonzentration. Es wird ein Strafverfahren gegen die nunmehr Beschuldigte Fahrzeugführerin eingeleitet. Des Weiteren wird eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der Fahrzeugführerin wird vorläufig entzogen.

Diepholz - Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter

Am Dienstag, den 18.03.2025, um 07:35 Uhr, kommt es im Kreisverkehr der Mollerstraße in Diepholz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der 14-jährige Führer des E-Scooter möchte den Kreisverkehr an der Mollerstraße überqueren. Dies übersieht eine 43-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw und kollidiert mit dem E-Scooter des 14-jährigen Jungen. Der 14-Jährige wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Des Weiteren entsteht Sachschaden an beiden Kraftfahrzeugen in einer Höhe von ca. 6000 Euro.

Bassum - Verkehrsunfallflucht zwischen Radfahrer und Pkw

Am Dienstag, den 18.03.2025, um 16:30 Uhr, kann durch einen Zeugen beobachtet werden, wie ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in der Straße Am Gaswerk in Bassum mit einem Pkw kollidiert. Der Fahrradfahrer habe demnach die Straße Am Gaswerk in Fahrtrichtung Syker Straße befahren und währenddessen mit seinem Handy telefoniert. Auf Grund der Ablenkung sei der Fahrradfahrer mit einem Pkw kollidiert, daraufhin gestürzt und habe im Anschluss seine Fahrt fortgesetzt, ohne den entstandenen Schaden regulieren zu lassen. Die Polizeistation in Bassum bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 04241-971680.

Sulingen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Am 18.03.2025, um 17:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer in der Nienburger Straße in Sulingen. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw nach links in den Hasseler Weg einbiegen und übersah hierbei den 73-jährigen Fahrradfahrer mit seinem Pedelec. Auf Grund der Kollision wurde der Fahrradfahrer an beiden Beinen leicht verletzt. Des Weiteren entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell