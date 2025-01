Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Transporter aufgebrochen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wessumer Straße;

Tatzeit: zwischen 23.01.2025, 15.00 Uhr, und 24.01.2025, 11.40 Uhr;

In einen Transporter eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Wessumer Straße in Ahaus. Die Unbekannten schlugen in der Nacht zum Freitag bei einem Peugeot Boxer eine Scheibe ein und entwendeten aus dem Innenraum ein Fotostativ. Der Wagen stand auf einem Parkplatz in Höhe des Stadtparks.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell