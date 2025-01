Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Tödlicher Verkehrsunfall

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Marbecker Straße;

Unfallzeit: 25.01.2025, 15.32 Uhr;

Tödliche Verletzungen erlitt ein 54-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Borken. Der Ahauser befuhr am Samstag gegen 15.30 Uhr die Marbecker Straße in Fahrtrichtung Borken. Nach dem Stand der Ermittlungen geriet er aus noch unbekannten Gründen in einer Linkskurve auf den rechten Grünstreifen. Beim Versuch, das Fahrzeug gegenzulenken verlor er offenbar die Kontrolle und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw stieß gegen den Mast einer Bushaltestelle, schleuderte herum und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Bei dem Unfall erlitt der 54-jährige Ahauser so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Spezialisten der Polizei Recklinghausen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell