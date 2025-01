Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrraddieb festgenommen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Neumühlenallee;

Tatzeit: 22.01.2025, zwischen 07.35 Uhr und 15.30 Uhr;

Ein Fahrrad entwendeten bis dahin unbekannte Täter am Mittwoch vom Gelände der Judokus-Nünning-Realschule in Borken. Der Eigentümer erstattete daraufhin Anzeige. Bei der Recherche auf einer Auktionsplattform im Internet konnte er kurz darauf sein Rad entdecken, welches dort zum Kauf angeboten wurde. In enger Abstimmung mit den Ermittlern der Kripo nahm der Geschädigte Kontakt mit dem Verkäufer auf und vereinbarte ein Treffen für den Folgetag. Zu dessen großer Verwunderung erschienen zu dem Termin Polizeibeamte in Zivil. Zu einem lukrativen Geschäft kam es nicht - er wurde festgenommen. In seiner ersten Vernehmung räumte der Tatverdächtige ein, für den Diebstahl von mindestens sechs weiteren Fahrrädern im Stadtgebiet Borken verantwortlich zu sein. Er wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell