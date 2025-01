POL-BOR: Isselburg - Betrugsmasche überzeugte

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Klosterstraße; Tatzeit: 23.01.2025, 23.45 Uhr; Den Briefkasten eines Wohnhauses haben Unbekannte am Donnerstagabend in Gronau-Epe mutwillig beschädigt: Nach ersten Erkenntnissen ließen die Täter in dem Behälter einen Feuerwerkskörper explodieren. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 23.40 Uhr an der Klosterstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in ...

mehr